Fidan: Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulması sağlıklı bir yöntem değil

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Biz, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz. Ancak, Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını ve herhangi bir sonuç vermeyeceğini vurguladık. AB üyeliği, Türkiye için stratejik bir hedef” dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel’de Türkiye’nin 5 yıl aradan sonra davet edildiği AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı kapsamında Fidan, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Fidan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Toplantı AB ile ilişkilerimizin canlanması açısından önemli. Türkiye, bir süredir bu tür toplantılara davet edilmiyordu. Bu kez Brüksel’e çağırılmış olmamız, tabii ki müspet bir gelişme” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin kurumsal olarak nasıl ileri götürülebileceği ile küresel ve bölgesel gelişmelerde Türkiye ve AB’nin nasıl iş birliği geliştirebileceği konularını detaylı bir şekilde ele alma imkanı bulduklarını belirten Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün, AB’li meslektaşlarımın neredeyse tamamı, Türkiye’yle dış politika, güvenlik ve savunma politikaları başta olmak üzere tüm alanlarda yapısal ve düzenli diyalog ve istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar. Rusya-Ukrayna, Gazze’deki savaş, Suriye, Irak, Orta Doğu, Afrika ve Güney Kafkasya konularında Türkiye’nin önemli bir rol oynadığını söylediler. Türkiye ile AB’nin daha yakın ve daha derin istişare yapmasının ve ortak politika oluşturmasının önemine değindiler. Önümüzdeki dönemde, ilişkilerin ivme kazanması için teknik konularda somut adımlar atılması lazım.

Öncelikle, 2019’da askıya alınmış olan yerleşik diyalog mekanizmalarının tekrar işletilmesi gerekiyor. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusundaki beklentilerimiz sürüyor.

“Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor”

Öncelik verdiğimiz bir diğer konu ise vize meselesi. Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 66 kriteri tamamladık, geriye sadece 6 kriter kaldı. Bunların da tamamlanması için, ilgili kurumlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Vize serbestisi sağlanana kadar vatandaşlarımızın Schengen vizesi başvuru sürecinde yaşadıkları zorlukların ve engellerin giderilmesi amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Çok girişli ve uzun süreli vizelerin yaygınlaştırılması için AB ve üye ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz.

“Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını vurguladık”

Biz, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz. Ancak, Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını ve herhangi bir sonuç vermeyeceğini vurguladık. AB üyeliği, Türkiye için stratejik bir hedef. Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtelif vesilelerle bunu açıkça ifade etti. Olumlu gündem üzerinden mesafe almak istiyoruz. AB de aynı şekilde müspet bir yaklaşım sergilerse, bu herkesin menfaatine olacaktır.”