Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile Ankara’da bir araya gelecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Ankara'da bir araya gelecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kallas, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Fidan ile Kallas arasındaki görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkilerinin gözden geçirilerek ilerleme sağlanacak alanların belirlenmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde, Ukrayna-Rusya Savaşı, Gazze ve Filistin'deki durum, Suriye'nin istikrarı ve ihyası başta olmak üzere Türkiye ve AB'yi doğrudan etkileyen kritik önemdeki bölgesel gelişmeler ve atılabilecek ortak adımlar ile işbirliği konularının değerlendirilmesi de planlanıyor.

Bakan Fidan'ın, yarın Kallas ile görüşmesinde, Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik hedefi olduğunu ve katılım sürecinin canlandırılması beklentisini vurgulaması ve bu kapsamda, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ile Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının düzenlenmesinin önemli adımlar teşkil edeceğini aktarması bekleniyor.

Ayrıca Fidan'ın, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine vakit kaybedilmeden başlanması gerektiğini belirtmesi ve göç işbirliğinin, adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde sahadaki yeni gerçeklere göre yenilenmesi, Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin sonuçlandırılması ve bu süreçte kolaylaştırıcı önlemler alınması yönündeki beklentileri dile getirmesi öngörülüyor.

Fidan'ın yarınki görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda AB'den adım atmasını beklediği hususları aktarması ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomasi yoluyla adil ve kalıcı çözümle sonlandırılması için müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik desteği vurgulaması bekleniyor.

Suriye'nin yeniden imarında AB başta olmak üzere uluslararası toplumun atacağı adımlarda Türkiye'nin işbirliğine hazır olduğunu ifade edecek Fidan'ın, bu kapsamda Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısını yinelemesi ve Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve düzenli dönüşünü sağlamak için atılabilecek ortak adımları aktarması da planlanıyor.

Fidan, Kallas ile görüşmesinde, Gazze'de sağlanan ateşkese İsrail'in tam olarak uyması için uluslararası toplum tarafından gerekli baskının uygulanması ve iki devletli çözüm aşamasına geçilmesine yönelik Türkiye'nin çağrısını da yineleyecek.

Bakan Fidan, 1 Aralık 2024'te görevine başlayan Kallas ile ilk kez 5 Aralık'ta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüşmüştü.

Suriye'deki gelişmeler üzerine 8 Aralık'ta telefon görüşmesi yapan Fidan ve Kallas, en son Suriye konusunda Akabe ve Riyad şehirlerinde düzenlenen toplantılar kapsamında bir araya gelmişti.

- Türkiye-AB İlişkileri

Türkiye-AB ilişkilerinde 2024'ün ikinci döneminde olumlu ivme yakalandı. Bakan Fidan, 5 yıl aradan sonra Ağustos 2024'te AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nın ilki, Temmuz 2024'te düzenlendi.

AB Genel İşler Konseyinin Aralık 2024'teki toplantısının sonuç belgesinde, 15 Temmuz 2019'da askıya alınan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın yapılması ve Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye'deki bazı faaliyetlerine dönmesi kararlaştırıldı.

Suriye'deki gelişmeler üzerine AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 17 Aralık'ta Türkiye'ye ziyarette bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri de ele alındı, ilişkilerde yakalanan ivmenin daha ileriye götürülmesi arzusu en üst düzeyde teyit edildi.

Bakan Fidan, AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ile son gelişmeler kapsamında insani yardım ve sivil koruma konularında atılabilecek adımları görüşmek üzere 20 Ocak'ta Ankara'da bir araya geldi.