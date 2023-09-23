Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi

 TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

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23/09/2023

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Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi

 TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yaklaşık 45 dakika süren görüşme baş başa yapıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılması için gelecek dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç'in NATO üyeliği ve Karabağ'daki son gelişmeler görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.

23/09/2023 15:48
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TAGS: Fidan, ABD, Antony Blinken
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