Fidan ABD'de: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye ulaşan insani yardımın artırılması gerektiği belirtildi.

Müzakerlerde gelinen son nokta değerlendirildi.

Ukrayna’daki savaşın daha fazla uzamaması gerektiği ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü içinde çözülmesini savunduğu belirtildi.

"PKK uzantılarıyla ilişkiler kesilmeli"

İkilinin görüşmesinde, Suriye’deki terör örgütleriyle mücadele konusundaki Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı.

Bu konuda ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve PKK’nın uzantılarıyla olan ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi.

Irak'taki terör örgütü yapılanması

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin Irak’ta siyasi istikrara verdiği önem vurgulandı. Irak’ta terör varlıklarıyla mücadelede gelinen son durum ele alındı.

Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri

Fidan ve Sullivan görüşmesinde, Azerbaycan - Ermenistan barış süreci de gündem maddeleri arasındaydı. Barış sürecinde sağlanacak ilerlemenin Kafkasya’nın refahı için belirleyici olacağı ifade edildi.

Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Benjamin Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Washington'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldiği belirtildi.