Fidan: ABD'nin yeni girişimine büyük önem atfetmekteyiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Rusya-Ukrayna barışı konusundaki yeni girişimine sonuç odaklı yaklaşım olarak büyük önem verdiklerini belirterek, "Son günlerde Amerika'yla Rusya arasında yapılan görüşmelerde gündeme gelen güvenlik garantileri ve diğer konular bizim de yakından takip ettiğimiz konular. Prensip itibarıyla Türkiye, barışa katkıda bulunacak her türlü adımı atmaya hazırdır." dedi.

Bakan Fidan, Ankara'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı 4. yılına girerken ABD tarafından savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesini hedefleyen girişim başlatıldığını hatırlatan Fidan, "Bu durum bizim savaşın başından beri izlediğimiz politikayla örtüşmekte. ABD'nin yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz. Çözüme iki tarafın da katılacağı müzakerelerde ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede barışın görüşmeler yoluyla tesisi için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Daha önce olduğu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazırız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaşın durması konusunda büyük hassasiyet gösterdiğini kaydeden Fidan, Türkiye'nin başlangıçtan itibaren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Bugün mevkidaşı ile Suriye'deki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Fidan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine inancımız tamdır. Ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi gerektiği konusunda benzer görüşlere sahibiz." diye konuştu. Fidan, "Diğer taraftan terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanmasına müsamaha gösterilmesi söz konusu dahi olamaz." dedi.

- “Biz her iki komşumuzun da barış, huzur ve refah içinde yaşamasını arzu ediyoruz”

Fidan, bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3'üncü yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek, "Biz her iki komşumuzun da barış, huzur ve refah içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Savaşın neden olduğu can kaybı ve yıkımın bir an evvel sona ermesini istiyoruz." diye konuştu.

Savaşın küresel güney başta olmak üzere farklı coğrafyaları olumsuz etkilediğini kaydeden Fidan, çok boyutlu bu krizin kalıcı bir çözüme kavuşmasını temenni etti.

Fidan, Türkiye'nin, savaşın ilk gününden beri sorunun diplomasi yoluyla çözülmesini ve kalıcı barışın sağlanmasını desteklediğini vurgulayarak, "Çatışmaların başlamasından kısa bir süre sonra, tarafları İstanbul'da barış masası etrafında ilk kez bir araya getirmiştik. Karadeniz Tahıl Girişimi'ni başarıyla hayata geçirdik. Daha sonra da tarafları barışa ulaştıracak diplomatik çabalarımızı sürdürdük." şeklinde konuştu.

- Suriye

Bölgede huzur ortamının tesis edilebileceğine inandıklarını dile getiren Fidan, "Suriye'de son 3 ayda yaşananlar bu bakımdan umut vericidir. Suriye halkı 60 yıllık zulüm rejimine son verdi. Şimdi de komşularıyla barış içinde yaşayan istikrarlı ve müreffeh bir ülke kurmak istiyor. Biz Türkiye olarak bu süreçte de Suriye halkının yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

- "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaşı tekrar başlatma ihtimali karşısında derin endişe duyuyoruz. Yeni bir soykırıma asla izin verilmemelidir"

Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve müteakip aşamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaşı tekrar başlatma ihtimali karşısında derin endişe duyuyoruz. Yeni bir soykırıma asla izin verilmemelidir." diye konuştu.

Fidan, İsrail'in Batı Şeria'yı hedef alan eylemlerine son vermesi gerektiği uyarısında bulunarak, Filistinlilerin kendi topraklarından zorla göç ettirilmesine yönelik adımları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve bu doğrultudaki girişimlerin başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Bölge ülkelerinin bu konuda ortak duruş sergilediğini ifade eden Fidan, Filistinlilerin tehcirine karşı durma konusunda Rusya'nın da aynı görüşte olmasını memnuniyetle karşıladı.

Fidan, "Filistin'de, Lübnan'da ve Suriye'de süregelen İsrail saldırganlığının sonlandırılması için uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi şarttır." şeklinde konuşarak, Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğin ancak bu şekilde tesis edilebileceğini söyledi.

- Rusya-ABD görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın durması konusunda "büyük bir hassasiyet gösterdiğini" vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bu noktada savaşın başlangıcından itibaren elinden geleni yaptığını belirtti.

Fidan, ABD ile Rusya arasındaki görüşmelere değinerek, burada gündeme gelen güvenlik garantileri ve diğer konuların Ankara'nın da yakından takibinde olduğunu söyledi.

"Prensip itibariyle, Türkiye barışa katkıda bulunacak her türlü adımı atmaya hazırdır." ifadesini kullanan Fidan, nasıl bir manzara ortaya çıkacağı ve neye ihtiyaç duyulacağı hususunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra kararı vereceğine işaret etti.

- Türkiye'nin BRICS politikası

Fidan, Türkiye'nin "egemen bir ülke" olduğunun ve uluslararası ekonomik işbirliğine büyük önem verdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Günümüz dünyasında, ekonomik işbirliğini sağlam temellere oturtturmamış ülkelerin, hem ekonomik krizlere dayanıklı olması hem de mevcut kalkınma hedeflerine ulaşması pek olası gözükmüyor. Onun için Türkiye başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere ekonomik işbirliği alanlarına büyük önem vermektedir."

Türkiye ile AB'nin "uzun yıllara dayanan bir üyelik macerası" olduğuna dikkati çeken Fidan, "Ama son yıllarda açıkça ifade edilmese de Avrupa Birliği'nin artık kimlik politikalarından dolayı, büyük bir Müslüman ülkeyi kendi içine alma konusunda yaşadığı rahatsızlıktan dolayı, üyelik müzakereleri bir noktada donmuş durumda." dedi.

Fidan, bu gerçekler ışığında Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle dengeli ithalat-ihracat ticaret ilişkisini devam ettirdiğini kaydederek, "Fakat diğer küresel ekonomik işbirliği platformlarına da çok yakından bakıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda oldukça geniş bir vizyonu var." diye konuştu.

Bu platformlardan birisinin de BRICS olduğunu ve burayla ilgilenildiğini vurgulayan Fidan, "İlgimizi de açıkça gösterdik. Ama anladığımız kadarıyla da BRICS de kendi kurumsallaşmasını bir noktaya taşıma adına, yeni üye alımını an itibariyle dondurmuş durumda. Başka bir klasman, ortaklık diye gündeme getirmiş durumda. Yani üyelik teklifi bize gelmedi." şeklinde konuştu.