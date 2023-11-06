ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi.

Dakikalar önce ise Fidan-Blinken görüşmesi başladı.

Dün ABD'li bakanı Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ile diğer yetkililer karşıladı.

TC Dışişleri Bakanlığı tarafından Blinken'ın Ankara ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5-6 Kasım 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Pazartesi günü yapılacak olan görüşmede, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."