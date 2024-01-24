Fidan: ''Gazze'deki savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır''

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oturumunda, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." dedi.

TC Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

Uluslararası toplumun Gazze ve Batı Şeria’da akan kanı durdurmakta hala aciz kaldığını gördüklerini belirten Fidan, "Gazze bir açık hava hapishanesiydi. Şimdi ise İsrail Başbakanının siyasi bekasını uzatmak amacıyla askeri operasyonlar düzenleyerek sivilleri katlettiği bir savaş alanına döndü." diye konuştu.

Fidan konuşmasına şöyle devam etti:

"Halihazırda yaşanan savaşın İsrail’in güvenliğini sağlamak amacı güttüğüne, İsrail’in meşru müdafaa hakkı olduğuna dair iddialar, inandırıcı olmaktan çok uzaktır. Üstelik, bu iddiaları ortaya atanlar, Filistin’in güvenliğinden ya da meşru müdafaa hakkından ise hiçbir şekilde bahsetmiyorlar. Gazze ve Batı Şeria’daki tablo, güvenliğe ve meşru müdafaa hakkına en çok kimin ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

- "İsrail ciddi savaş suçları işlemektedir"

İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'na yapılan başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Fidan, bunun, Filistin halkını daha fazla zarar görmekten koruyacak, zamanlı bir girişim olduğunu kaydetti.

Fidan, "İsrail ciddi savaş suçları işlemektedir. Uluslararası hukuka ve kurallara dayalı düzene olan inancın yeniden tesis edilmesini istiyorsak, sorumlular hesap vermelidir. İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden ciddi endişe duyuyoruz." diye konuştu.

- "Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır”

Çatışmanın coğrafi olarak tırmanmasının önlenmesi üzerinde de hassasiyetle durduklarını ifade eden Fidan, Türkiye’nin, olası bir yayılmanın riskleri konusunda müteaddit defa uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

Fidan, "Dün 'risk' dediğimiz, bugün artık gerçek oldu. Kızıldeniz, Yemen, Lübnan, Irak, Suriye, İran ve Pakistan'daki son hadiseler çok endişe vericidir. Bu tırmanışın, kimsenin kolay kolay kaçamayacağı jeostratejik bir girdaba dönüşme potansiyeli bulunmaktadır." dedi.

İsrail ve destekçilerini, hala başarma imkanı varken diplomatik çözümü aramaya davet eden Fidan, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş̧, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." diye konuştu.

- "Gazze'nin geleceği sadece ve sadece Filistinlilerin elindedir"

BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği korumada bir kez daha başarısız olduğunu kaydeden Fidan, acil ve kalıcı bir ateşkes için iki tarafın da tüm esirleri serbest bırakması ve Gazze'ye sürekli insani yardım akışının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Fidan, bunun için, İsrail'in barış ve güvenliğin tüm gereklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu dirençli ulusun onuru, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik çabamızı gerçekleştirmek için birleşik bir Filistin liderliğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Geçici çözümlerin işe yaramayacağını artık hepimiz biliyoruz." dedi.

Savaş̧ sonrası senaryoların Gazze’yi kimin yöneteceği üzerine kurulmaması gerektiğine işaret eden Fidan, şunları kaydetti:

"Gazze'nin geleceği sadece ve sadece Filistinlilerin elindedir. Savaş sonrasına ilişkin yanıt bulmamız gereken tek soru, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm üzerinde adil ve kalıcı bir barışı nasıl güvence altına alabileceğimizdir. Bu konudaki çabalarımızın odak noktası, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması olmalıdır. Bu amaçla, İsrailliler ile Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizmasının kurulması yönündeki çağrımızı yinelemek istiyorum."

Fidan, uluslararası toplumun çoğu üyesinin ateşkesin, insani yardımın ve iki devletli çözümün aciliyeti konusunda hemfikir olduğuna ancak İsrail'in bunu hayata geçirmesini sağlayacak etkili bir mekanizmanın olmadığına vurgu yaptı.

"Gazze'deki mevcut durumun devam etmesi, uluslararası sistemin temel ilkelerini ve ahlaki değerlerini daha da sarsacaktır." diyen Fidan, insanlığın geleceği için elzem olan bu değerlerin erozyonunu durdurmak için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.