Fidan Londra'da: Ziyaret neden önemli, gündemde hangi konular var?

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere’de İşçi Partisi’nin iktidara gelmesinin ardından ilk Londra ziyaretini gerçekleştiriyor. Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

İki bakan, görüşmeleri öncesi basına yaptıkları kısa açıklamalarda, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin geldiği noktadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

David Lammy, Hakan Fidan ile ilk temasını muhalefetteyken kurduğunu anımsattı ve göreve geldikten sonra da kendisiyle birçok kez görüşme olanağı bulduğunu kaydetti.

“Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkiler vazgeçilmezdir” diyen Lammy, iki ülkenin birçok konuda birlikte hareket ettiğini söyledi.

Her iki bakan da Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da yaşanan savaşların yanı sıra özellikle serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi konusunu ele alacaklarını dile getirdi.

Fotoğraf altı yazısı,Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, savunma sanayi alanında atılabilecek adımlar Türkiye ve İngiltere'nin ortak gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

Fidan'ın ziyaretinin en önemli gündem maddeleri, savunma sanayi işbirliği kapsamında Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı ve iki ülke arasında genişletilecek yeni serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerinin başlatılması.

2007’den bu yana "stratejik ortaklık" ilişkisi içindeki iki ülke, İngiltere'nin 2016 yılında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sonrası çok daha yakın ilişki ve işbirliği sürecine girdi.

Temmuz ayında yapılan seçimlerin ardından iktidara gelen İşçi Partisi hükümeti de Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirileceği mesajı verdi.

İşçi Partisi döneminde taraflar arasındaki en üst düzey görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Keir Starmer arasında Washington’da düzenlenen NATO Zirvesi marjında 11 Temmuz’da gerçekleşmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Londra ziyareti ikili diyaloğun bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi açısından önem taşıyor.

Eurofighter satışında ilerleme olur mu?

Türkiye ve İngiltere savunma bakanlıkları, İngiliz hükümetinin Türkiye’ye uyguladığı silah ticareti kısıtlamasını 2022’de kaldırmasının ardından geçen yıl "Savunma İşbirliği Niyet Beyanı" imzalamış ve somut işbirliği alanlarını belirlemişlerdi.

Bunların arasında Türkiye’nin geliştirdiği yeni nesil KAAN savaş uçağı ve Eurofighter savaş uçağı tedariği olduğu açıklanmıştı.

Türkiye’nin, öz kaynaklarıyla geliştirmeye çalıştığı KAAN savaş uçağı için motor seçenekleri arasında Rolls-Royce ile ortak üretim de bulunuyor.

İngiliz şirketi ile 2017’de imzalanan ilk anlaşma sonuçsuz kaldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ısınmasının bu konuda yeni adımların atılmasının yolunu açabileceği yapılan değerlendirmeler arasında.

Savunma sanayi konusunda daha hızlı ve somut ilerleyen konu başlığı ise Eurofighter savaş uçağı tedariği.

Türkiye, Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ortağı olduğu F-35 beşinci nesil savaş uçağı programından çıkartılmıştı.

Hava kuvvetlerinin ileride zafiyet yaşamaması için alternatifler arayan Türkiye, ABD ile 40 F-16 savaş uçağı ve 79 modernizasyon kitinin yanı sıra 40 adet de Eurofighter almak niyetinde olduğunu açıklamıştı.

İngiltere’nin liderliğinde Almanya, İspanya ve İtalya’nın katıldığı bir konsorsiyum tarafından üretilen savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı konusunda dört ülkenin onayı gerekiyor.

Geçen yıl konuya soğuk baktığını saklamayan Almanya, özellikle İsveç’in NATO’ya girmesine Türkiye’nin onay vermesi ve bölgedeki jeopolitik gerilimin artması üzerine satışa izin vereceği mesajını İstanbul’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere gelen Başbakan Olaf Scholz aracılığıyla verdi.

Fidan’ın Londra temaslarında Berlin’den alınan yeşil ışık sonrası sürecin bundan sonraki aşamalarını ele alması bekleniyor.

Siyasi onayın tamamlanmasının ardından Savunma Sanayi Başkanlığı ile konsorsiyumun sürecin teknik boyutlarını planlaması öngörülüyor.

Yeni serbest ticaret anlaşması müzakereleri ne zaman başlayacak?

Türk diplomatik kaynaklar, Fidan’ın Türkiye’nin genişletilmiş serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu bir kez daha ileteceğini kaydetmişti.

Brexit sonrası Türkiye ve İngiltere, 2020 sonunda bir serbest ticaret anlaşması imzalamış ancak iki ülke ilişkilerin ivme kazanmasıyla birlikte bu anlaşmanın genişletilmesine karar vermişlerdi.

İmzalanan mutabakat çerçevesinde Haziran 2024’te müzakerelerin resmen başlaması kararı alınmış ancak İngiltere’de erken seçimin açıklanması nedeniyle bu adım atılamamıştı.

Türkiye ve İngiltere ticaret bakanları, Ağustos ayında bu konuda bir görüşme gerçekleştirip müzakerelerin Ankara’da başlatılmasında karar kılmışlar ancak tarih konusunda bir ilerleme sağlayamamışlardı.

Yeni anlaşmanın hizmet ticareti, yatırımlar ve ilave tarım tavizlerini de içermesi, Türkiye ve İngiltere'nin iş insanları için daha güçlü hukuki zemin sağlaması öngörülüyor.

İki ülke, böylece 2023’de 19 milyar doları aşan ticaret hacminin çok daha artacağını hesaplıyor ve 30 milyar dolar hedefine ulaşacaklarını öngörüyor.

Fotoğraf altı yazısı,Dışişleri Bakanı Fidan’ın gelişen işbirliği kapsamında ulaştırma ve enerji alanlarına işaret etmesi, bu alanlarda yatırım ve ortak projelere Türkiye’nin hazır olduğunu da İngiliz mevkidaşına iletmesi bekleniyor.

Bölgesel konular da gündemde

İki dışişleri bakanının gündeminde bölgesel konular da var.

Türk diplomatik kaynaklar, Bakan Fidan’ın özellikle İsrail-Hamas savaşının bölgeye yansımalarından duyulan kaygıyı iletmesi, kalıcı ateşkes ve İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm için harekete geçilmesi gerekliliğini dile getireceğini söylemişti.

Fidan, İsrail’in doğrudan Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarını hedef alması ve en son BM’ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’nun (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamasından duyulan kaygıyı da paylaşacak.

Kıbrıs sorunu da gündemde.

İngiltere, Kıbrıs sorununda Türkiye ve Yunanistan ile birlikte garantör ülke statüsünde ve adada iki egemen üssü bulunuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir süreç başlatmak için son dönemde faaliyetlerini artırdı.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar’ı 15 Ekim’de New York’ta gayriresmi bir yemekte bir araya getiren Guterres, bir sonraki adımda daha geniş katılımlı bir toplantı istiyor.

Tatar, görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, masada sadece Türkiye ve Yunanistan’ın anavatan olarak yer alabileceğini, AB veya İngiltere’nin katılımına sıcak bakmadıklarını ifade etmişti.