Fidan: Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum

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15/11/2023

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Fidan: Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum


Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fidan, mesajında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 40 yaşında…  Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Fidan, “Her hal ve koşulda KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanındayız” vurgusunda da bulundu.

15/11/2023 13:06
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TAGS: fidan, türk, kıbrıs,
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