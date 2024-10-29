Fidan’dan Londra’ya ziyaret

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29/10/2024

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Fidan’dan Londra’ya ziyaret

 

 

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere’nin Başkenti Londra'da temaslarda bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu ziyaret, Fidan'ın Birleşik Krallık'a ikili düzeyde ilk resmi ziyareti olacak.

Fidan, ziyaret kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy ile görüşecek.

Fidan'ın gündeminde serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesinin yanı sıra savunma sanayi ve terörle mücadelede işbirliği bulunduğu belirtildi.

29/10/2024 11:43
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TAGS: haber, kıbrıs
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