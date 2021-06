Fidanlara “Can Suyu” etkinliği düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi ile yürüttüğü e-fidan projesi kapsamında dikilen fidanlar için “Can Suyu” etkinliği gerçekleştirdi.

Can suyu etkinliği 5-11 Haziran Çevre Haftası’nda farkındalık amacıyla e-fidan projesi ve kktcfidan.com sitesi üzerinden bağışlanarak dikimi yapılan 50.000 fidan için düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesinin iş birliğinde uygulamaya giren e-fidan projesi kapsamında ve kktcfidan.com sitesi üzerinden yapılan bağışlarla dikilen fidanlara can suyu verildi.

Etkinliğe, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcıları, yöneticileri ile birçok kurum direktörü katıldı.

Kalkanlı bölgesinde gerçekleşen etkinlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından ise bağış yapan ve etkinliğe katılan kurumların yöneticileriyle temsilcilerine teşekkür belgeleri takdim edilerek fidanlara can suyu verildi.

Çavuşoğlu: Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ve duyarlılık göstererek destek olan herkese teşekkür ederim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu Can Suyu etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasına, 2020 yılında çıkan yangınla birlikte adeta ciğerlerimizin yandığını söyleyerek başladı. Çavuşoğlu yangında 10 bin hektarlık çok geniş bir alanın yandığını aktararak, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile başlatılan proje kapsamında yanan bölgeye 50 bin ağacın dikilerek ağaçlandırıldığını söyledi. Duyarlılık göstererek destek olan halka ve kurumlara teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu birçok sivil toplum örgütünün de yine kendi çabalarıyla o bölgenin yeşillendirilmesi için katkılar sağladığından ve seferberlik ilan ettiğinden bahsetti. Kurak geçen bu yılda alanda bulunan fidanlara ikinci can suyu verilmesi için bir arada bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, önümüzdeki yıl tüm sivil toplum örgütleriyle aynı bölgeye 300 bin fidan dikme hedefleri olduğunu ve bu rakama ulaşacaklarını aktardı. Bakan Çavuşoğlu, “Bizlere, ülkemize verdiği desteğe ve ülkemizin her fidanına, her karış toprağına sahip çıkan Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkür eder, destek veren herkesi sevgi ve saygıyla selamlarım“ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Küçüközdemir: “E-fidan projesi ülkemizin yarınlarına yatırımdır”

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise geçen yıl Kalkanlı’da gerçekleşen yangının tüm ülkeyi çok etkilediğini aktararak başladığı konuşmasında, yıllardır e-fidan projesi ile kktcfidan.com üzerinden bağışların yapıldığını ve bunun çok ciddi bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu anımsattı. Projenin, ülkemizin yarınlarına yatırım olduğunu belirten Genel Müdür Küçüközdemir, “Ülkemize armağan edilmiş e-fidan projesine gösterilen ilgi, yeşil bir gelecek özlemimize ışık tutuyor” dedi. Gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak için projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür eden Küçüközdemir, e-fidan platformu ile daha kolay ve ulaşılabilir fidan bağışı yapılabildiğini anımsattı. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak e-fidan platformu öncesinde de yapılan bağışlarla 70 binin üzerinde fidan dikimi yaptıklarını aktaran Küçüközdemir, 50 bini aşkın fidanla bu rakamın katlanarak büyüdüğünü belirterek, bağışlarıyla destek olan tüm halka ve kurumlara teşekkür etti.

Etkinlikte, Digiturk Bein Media Group Genel Müdürü Gülben Gök, Airtech Ltd Genel Müdürü Serkan Alicik, Halkbank KKTC Ülke Müdürü Serkan Ceyran, Doğa İlkokulu Müdür Muavini Korhan Bozkurt ile Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim’e kurumları adına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Özel günlerde www.kktcfidan.com üzerinden bağış

E-fidan projesine www.kktcfidan.com internet sitesi üzerinden erişilerek kolayca fidan bağışı yapılabileceğini hatırlatan Kuzey Kıbrıs Turkcell, bir fidanın bağış ücretinin 5 TL olduğunu hatırlattı. Site üzerinden Kuzey Kıbrıs Turkcell hatlarıyla bireysel bağış yapılabileceği aktarılırken kurumsal hatların ise bağışı Orman Dairesi’nin IBAN veya UBAN numaraları üzerinden yapabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, herkesin dilediği kadar fidan bağışında bulunabileceği vurgulanırken bağış karşılığında kişinin veya kurumun ismine özel 10 ayrı başlıkta sertifika oluşturulabildiği aktarıldı. Özel günler, Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Kadınlar Günü, yeni doğan bebek için tebrik, vefat, evlilik yıl dönümü, doğum günü, yeni yıl kutlaması ve bağış için teşekkür sertifikası şeklinde yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell açıklamasında 2021 yılı boyunca devam edecek olan e-fidan projesi kapsamında, her ay doğum günü olan tüm bireysel Platinum müşterileri adına fidan bağışı yaptıklarını ve bağış yapılan kişilere sertifika gönderdiklerini vurguladı.

13/06/2021 13:56