Fidias: Kıbrıslı Türk Youtuber’larla ortak video hazırlıyacağız

Fidias, Kıbrıs meselesiyle ilgili bir şeyler yapacağını ama tek taraflı olmasını istemediğini söyledi.

Bağımsız Avrupa Parlamentosu üyesi Youtuber Phidias Panagiotou, Filelefteros Gazetesi’ne Straburg’ta özel demeç verdi. Kendi Tarzını yorumlayan Fidias, "gerçeği ve yalnızca gerçeği" söylemeye devam etmeye kararlı olduğunu söyledi. Strazburg'da, mevcut dönemin ilk genel kurul toplantısı kapsamında gerçekleşen roportajda Fidias Panagiotu, yeni bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı. Fidias, Kıbrıslı Türk youtuber'larla işbirliği içinde bir ortak video hazırladıklarını açıkladı.

Kıbrıs meselesini öne çıkarmak isteyip istemediği sorulduğunda Fidias, " Kıbrıs meselesiyle ilgili bir şeyler yapacağım ama tek taraflı olmasını istemiyorum, Kıbrıs Türklerinin bunu görmesini, beğenmesini, sorunun anlatılmasını istiyorum . Ne yapacağımı düşünüyorum, Kıbrıslı Türk youtuberlarla görüşüyorum, birlikte videolar da dahil bir şeyler yapmayı düşünüyoruz ama bunu gelecekte göreceksiniz. Sorunu Avrupa'ya göstermeye çalışacağım." Diye konuştu