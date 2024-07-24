Fidias Panayotu'dan kayıp yakınlarının tepkileri üzerine açıklama

Fileleleftheros gazetesi, Panayotu’nun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “çoğu kişinin kendisini özür dilemeye zorladığını” ifade ettiğini, aslında bu hamlenin kendi niyetleri arasında olmadığını kast ettiğini yazdı.

Habere göre, Panayotu açıklaması çerçevesinde ilk kez bağımsız AP adayının seçimi kazanması nedeniyle tüm partilerin kendisine karşı çıktığını ve yeniden seçilmemesi için ismini karalamaya çalıştığını savundu.

Panayotu’ya yönelik tepkilerin, kayıp yakınlarından birine “sadece öksüz sen değilsin, AP böyle çalışmaz, benim amcam da kayıp ancak böyle yapmıyorum” şeklinde sözler sarf etmesiyle başladığını anımsatan gazete, Panayotu’nun açıklamasında ayrıca bu sözleri üzerine hemen orada özür dilediğini ancak kimsenin bundan bahsetmediğini de söylediğini yazdı.

Panayotu “orada özür diledim ancak kimse bunu söylemedi” ifadesini kullandı.

Panayotu açıklamasında ayrıca yanlış anlaşılmayı çözmek için tepki gösterdiği kişiye ve kayıplarla ilgili dernek başkanına podcast (dijital medya dosyaları, genellikle ses veya video içeriklerinden oluşurlar) çağrısında da bulundu.