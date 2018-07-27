Fifa 19'un fiyatı dudak uçuklatıyor!

Dolar ve euro kurunun artışı haliyle oyun fiyatlarına da yansıyor. Hatta öyle böyle değil.

PlayStation Türkiye tarafından paylaşılan FIFA 19 tanıtım videosunun altına gelen yorumlar, oyundaki değişimlerden, yeni çalımlardan, vuruş tekniklerinden çok oyunun fiyatına yönelik oldu. Standart olarak 180 liralık bir oyunu almakta bile zorlanan oyunculara çekilen fiyat etiketi ''yok artık!'' dedirtti.

Resmi Twitter hesabı üzerinden FIFA 19 hakkında paylaşımda bulunan PlayStation Türkiye, eleştirilerin odak noktası oldu. Oyunun ön sipariş fiyatı tam olarak 449,00 TL. Tabii ki bu fiyat özel sürümü için geçerli ancak tepki gösterilen unsura aslında bu paketin sundukları.

PlayStation Türkiye; "Yeni çalımlar, yeni vuruş teknikleri ve daha fazla kontrol, FIFA 19'un oynanış videosu ile değişimi hisset" notuyla paylaştığı kısa tanıtım videosu adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Kimi oyuncular oyunun FIFA 18'den bir farkı olmadığından yakınırken kimisi ise bahsedilen değişimi oyunda görmemekten yakındı.

Oyunun normal sürümüne sahip olmak isteyen oyuncular ise 359 TL'yi cepten çıkarmaları gerekecek. Özellikle dolar ve euro konusunda sıkıntılar yaşadığımız şu zamanlarda hangi oyuncu bu fiyatı verir bilemiyoruz ancak mutlaka serinin hayranları ne olursa olsun satın alacaktır. Bu durum böyle devam ettiği sürece de bir değişim görmemiz pek olası değil.