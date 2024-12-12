FIFA, 2030 ile 2034 Dünya Kupası'nın ev sahiplerini açıkladı

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12/12/2024

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FIFA, 2030 ile 2034 Dünya Kupası'nın ev sahiplerini açıkladı

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın çevrimiçi gerçekleştirilen olağanüstü kongresine, başkan Gianni Infantino ile üye federasyonların temsilcileri katıldı.

Gianni Infantino, kongrede 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz'in, 2034 Dünya Kupası'na ise Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Ayrıca Dünya Kupası'nın 100. yılı dolayısıyla 2030 Dünya Kupası'ndaki 3 maçın Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacağı kaydedildi.

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TAGS: FIFA, 2030, 2034
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