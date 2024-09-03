FIFA açıkladı: Yaz transfer döneminde rekor kırıldı

FIFA, geçtiğimiz yıla göre transferde yüzde 4.8'lik artış yaşandığını açıkladı. Transfer harcamalarının düştüğü belirtilerek kulüplerin toplam 6.4 milyar dolar harcama yaptığı ifade edildi.

Avrupa'nın birçok liginde transfer döneminin kapanmasının ardından FIFA, 2024/25 sezonun ilk transfer dönemi raporunu yayınladı.

FIFA'nın yayınladığı raporda yaz transfer döneminde kulüplerin toplam 6.4 milyar dolar harcama yaptığı, bunun en yüksek ikinci tutar olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl kulüpler 7.43 milyar dolar harcama yapmış ve Rekor kırmıştı.

Geçtiğimiz yıla göre harcamalarda yüzde 13.6'lık bir düşüşün yaşandığı aktarılırken transfer sayısında rekor kırıldı. Yaz transfer döneminde bir önceki sezonun aynı dönemine yüzde 4.8'lik artışla 11 bin futbolcu transferi yapıldığı kaydedildi.

Raporda, kadın futbolundaki transfer harcamalarını ve transfer sayısının da arttığı, toplamda 6.8 milyon dolarla rekor kırıldığı belirtildi. Transfer sayısının bir önceki yıla göre yüzde 31.8'lik artışla bin 125 ulaştığı aktarıldı.

EN ÇOK TRANSFER İNGİLTERE'DE

FIFA'nın raporunda en çok transfer yapan ülkenin İngiltere olduğu belirtildi.

İngiliz ekipleri yaz transfer döneminde toplam 526 futbolcuyu kadrosuna katarken geçen yılki harcamalara göre yüzde 15.5'lik bir düşüş olduğu ifade edildi.

Bu düşüşün Premier Lig'in kâr ve sürdürülebilirlik kurallarına uymayan kulüplere uyguladığı yaptırımlardan dolayı yaşandığına dikkat çekildi.