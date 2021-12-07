FIFA Arap Kupası'nda çeyrek finalistler belli oluyor
Katar, ev sahibi olduğu 2022 Dünya Kupası'nın provasını FIFA Arap Kupası ile yapıyor. Kupada grup aşamalarının sonuna gelindi. Katar ve Umman çeyrek final biletini almanın sevincini yaşadı.
07/12/2021
Katar'ın başkenti Doha'da 30 Kasım'da başlayan FIFA Arap Kupası'nda çeyrek finale ilerleyen takımlar belli oluyor.
Daha önce katıldığı 5 Arap Kupasını, dört şampiyonluk ve bir üçüncülükle tamamlayan Irak, bu defa hayalkırıklığı yaşadı.
A grubunda ev sahibi Katar'a 3-0 yenilen Irak, grup aşamasında turnuvadan elendi.
Irak'ın ilk yarıdaki baskılı oyununa rağmen sahadan galip ayrılan Katar, B grubu ikincisi Birleşik Arap Emirlikleri ile çeyrek finalde karşılaşacak.
Bahreyn'i 3-0 yenen Umman da, çeyrek finali garantileyen bir diğer takım oldu...
İlk yarı sonlarına doğru ilk golünü bulan Umman, ikinci yarıda ağırlığını hissettirdi.
İkinci yarıda Arşad el Alavi ve Halid el Hacri'nin golleriyle rahatlayan Umman, A grubundan çıkış biletini aldı.
B grubunda, Birleşik Arap Emirliklerini 1-0 yenen Tunus, liderliğe imzasını attı.
Seyfeddin Ceziri, ilk yarıda attığı golle takımını çeyrek finali taşıdı.
Suriye'yi 2-1 yenerek FIFA Arap Kupası'ndaki ilk puanını kazanan Moritanya teselli bulsa da elenmekten kurtulamadı.
Gol farkıyla çeyrek finale yükselme umudu bulunan Suriye de, Moritanya karşısında verdiği mücadeleye rağmen elenmekten kurtulamadı.
Bu sonuçla Birleşik Arap Emirlikleri B grubu ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.
FIFA Arap Kupası finali 18 Aralık'ta oynanacak.