FIFA, Arjantin-Hollanda maçında yaşananlar için soruşturma başlattı

FIFA'dan yapılan açıklamada, oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları (12. madde) ile maçın düzen ve güvenliğinin (16. madde) olası ihlali nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu aleyhine soruşturma açıldığı duyuruldu.

Ayrıca 12. maddenin olası ihlali nedeniyle Hollanda Futbol Federasyonu aleyhine de soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gerginliğin zaman zaman tırmandığı ve yedek kulübesinin de karıştığı olayların yaşandığı maçta hakem Antonio Mateu Lahoz, 17 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartına başvurdu.

Arjantin, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-3 yenerek yarı finale kalmıştı. "Tangocular", salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

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11/12/2022 09:19