FIFA Başkanı, 2034 Dünya Kupası'nın ev sahibini açıkladı
Avustralya, 2034 Dünya Kupası adaylığından son anda çekilmişti. Bununla birlikte tek aday olarak Suudi Arabistan kalmıştı. FIFA Başkanı Gianno Infantino, 2034 Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenleneceğini doğruladı.
01/11/2023
Avustralya Futbol Federasyonu, 2034 FIFA Dünya Kupası'nın adaylık sürecinden son anda çekildiğini açıkladı. Bunun üzerine aday bildirim süresinin dolmasının ardından tek ülke olarak Suudi Arabistan kaldı.
FIFA Başkanı, Dünya Kupası'nın ev sahibini açıkladı
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan 2034 Dünya Kupası açıklaması geldi.
Infantino, "Dünya Kupası şu anda tek aday olan Suudi Arabistan'da düzenlenecek." dedi.
TFF desteğini açıklamıştı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını ve girişimlerini desteklediklerini daha önce açıklamıştı.