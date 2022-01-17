FIFA doğrulamak zorunda kaldı: Başkan Infantino Katar'a taşındı

FIFA Başkanı Gianni Infantino uzun yıllar yaşadığı İsviçre'den ayrılarak Katar'a taşındı.

İsviçre'de yayın yapan Blick gazetesi, Dünya Kupası'nın başlamasına 1 yıldaz az bir zaman kala Infantino'nun ailesiyle birlikte Katar'ın başkenti Doha'ya taşındığını yazdı.

İsviçre medyası daha önce Infantino'nun Katar'a taşındığını yazmıştı. FIFA ise bu iddiaları mart ayında yalanlamıştı.

Blick gazetesi ise Infantino'nun Katar'a taşındığını belgeledi. Ancak özel yaşama saygı çerçevesinde fotoğrafları paylaşmadı.

FIFA doğruladı

Medyada çıkan haberleri yalanlayan FIFA, Blick'in haberini doğruladı.

Habere göre İtalyan asıllı futbol insanı nadiren İsviçre'ye gittiğini yazdı. Aynı kaynak Infantino'nun kızlarından 2'sinin Doha'da okula gittiğini de okuyucalarına aktardı.

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17/01/2022 09:55