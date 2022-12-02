FIFA Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar
02/12/2022
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turuna yükselen takımlar netleşti. İşte adını üst tura yazdıran ülkeler...
1) Fransa - D Grubu
1) Fransa - D Grubu
2) Brezilya - G Grubu
2) Brezilya - G Grubu
3) Portekiz - H Grubu
3) Portekiz - H Grubu
4) Hollanda - A Grubu
4) Hollanda - A Grubu
5) Senegal - A Grubu
5) Senegal - A Grubu
6) İngiltere - B Grubu
6) İngiltere - B Grubu
7) ABD - B Grubu
7) ABD - B Grubu
8) Avustralya - D Grubu
8) Avustralya - D Grubu
9) Arjantin - C Grubu
9) Arjantin - C Grubu
10) Polonya - C Grubu
10) Polonya - C Grubu
11) Fas - F Grubu
11) Fas - F Grubu
12) Hırvatistan - F Grubu
12) Hırvatistan - F Grubu
13) Japonya - E Grubu
13) Japonya - E Grubu
14) İspanya - E Grubu
14) İspanya - E Grubu
15) Güney Kore - H Grubu
15) Güney Kore - H Grubu
16) İsviçre - G Grubu
16) İsviçre - G Grubu