FIFA Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar

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02/12/2022

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FIFA Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselen takımlar

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turuna yükselen takımlar netleşti. İşte adını üst tura yazdıran ülkeler...

1) Fransa - D Grubu

1) Fransa - D Grubu

2) Brezilya - G Grubu

2) Brezilya - G Grubu

3) Portekiz - H Grubu

3) Portekiz - H Grubu

4) Hollanda - A Grubu

4) Hollanda - A Grubu

5) Senegal - A Grubu

5) Senegal - A Grubu

6) İngiltere - B Grubu

6) İngiltere - B Grubu

7) ABD - B Grubu

7) ABD - B Grubu

8) Avustralya - D Grubu

8) Avustralya - D Grubu

9) Arjantin - C Grubu

9) Arjantin - C Grubu

10) Polonya - C Grubu

10) Polonya - C Grubu

11) Fas - F Grubu

11) Fas - F Grubu

12) Hırvatistan - F Grubu

12) Hırvatistan - F Grubu

13) Japonya - E Grubu

13) Japonya - E Grubu

14) İspanya - E Grubu

14) İspanya - E Grubu

15) Güney Kore - H Grubu

15) Güney Kore - H Grubu

16) İsviçre - G Grubu

16) İsviçre - G Grubu

02/12/2022 23:17
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TAGS: FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya yükselen takımlar
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