FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
2024 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen oyuncular arasında bulunuyor.
29/11/2024
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler artık FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullanabilecek.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen oyuncular arasında bulunuyor.
Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü adayları arasında geçen sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun 10 Kasım 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Konyaspor maçında attığı gol ve daha önce Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia'nın 26 Mart 2024'te FIFA Serisi Cezayir-Güney Afrika maçındaki golü de yer aldı.
Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini bulacak.
Yılın en iyileri adayları şu şekilde:
En iyi erkek futbolcu adayları:
-
Dani Carvajal (İspanya), Real Madrid
-
Erling Haaland (Norveç), Manchester City
-
Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid
-
Florian Wirtz (Almanya), Bayer Leverkusen
-
Jude Bellingham (İngiltere), Real Madrid
-
Kylian Mbappe (Fransa), Paris Saint-Germain/Real Madrid
-
Lamine Yamal (İspanya), Barcelona
-
Lionel Messi (Arjantin), Inter Miami
-
Rodri (İspanya), Manchester City
-
Toni Kroos (Almanya), Real Madrid (Futbolu bıraktı)
-
Vinicius Jr (Brezilya), Real Madrid
En iyi kadın futbolcu adayları:
-
Aitana Bonmati (İspanya), Barcelona
-
Barbra Banda (Zambiya), Shanghai Shengli/Orlando Pride
-
Caroline Graham Hansen (Norveç), Barcelona
-
Keira Walsh (İngiltere), Barcelona
-
Khadija Shaw (Jamaika), Manchester City
-
Lauren Hemp (İngiltere), Manchester City
-
Lindsey Horan (ABD), Olimpik Lyon
-
Lucy Bronze (İngiltere), Barcelona/Chelsea
-
Mallory Swanson (ABD), Chicago Red Stars
-
Mariona Caldentey (İspanya), Barcelona/Arsenal
-
Naomi Girma (ABD), San Diego Wave
-
Ona Batlle (İspanya), Barcelona
-
Salma Paralluelo (İspanya), Barcelona
-
Sophia Smith (ABD), Portland Thorns
-
Tabitha Chawinga (Malavi), Paris Saint-Germain/Olimpik Lyon
-
Trinity Rodman (ABD), Washington Spirit
En iyi erkek kaleci adayları:
-
Andriy Lunin (Ukrayna), Real Madrid
-
David Raya (İspanya), Arsenal
-
Ederson (Brezilya), Manchester City
-
Emiliano Martinez (Arjantin), Aston Villa
-
Gianluigi Donnarumma (İtalya), Paris Saint-Germain
-
Mike Maignan (Fransa), Milan
-
Unai Simon (İspanya), Athletic Bilbao
En iyi kadın kaleci adayları:
-
Alyssa Naeher (ABD), Chicago Red Stars
-
Ann-Katrin Berger (Almanya), Chelsea/NJ/NY Gotham
-
Ayaka Yamashita (Japonya), INAC Kobe Leonessa/Manchester City
-
Cata Coll (İspanya), Barcelona
-
Mary Earps (İngiltere), Manchester United/Paris Saint-Germain
En iyi erkek teknik direktör adayları:
-
Carlo Ancelotti (İtalya), Real Madrid
-
Lionel Scaloni (Arjantin), Arjantin Milli Futbol Takımı
-
Luis de la Fuente (İspanya), İspanya Milli Futbol Takımı
-
Pep Guardiola (İspanya), Manchester City
-
Xabi Alonso (İspanya), Bayer Leverkusen
En iyi kadın teknik direktör adayları:
-
Arthur Elias (Brezilya), Brezilya Kadın Milli Futbol Takımı
-
Elena Sadiku (İsveç), Celtic
-
Emma Hayes (İngiltere), Chelsea/ABD
-
Futoshi Ikeda (Japonya), Japonya Kadın Milli Futbol Takımı
-
Gareth Taylor (İngiltere), Manchester City
-
Jonatan Giraldez (İspanya), Barcelona/Washington Spirit
-
Sandrine Soubeyrand (Fransa), Paris FC
-
Sonia Bompastor (Fransa), Olimpik Lyon/Chelsea
FIFA Puskas Ödülü adayları:
-
Hassan El Haydos / Katar - Çin | AFC Asya Kupası | 22 Ocak 2024
-
Terry Antonis / Melbourne City - Western Sydney Wanderers | Isuzu UTE A-League Erkekler | 12 Mart 2024
-
Yassine Benzia / Cezayir - Güney Afrika | FIFA Serisi | 26 Mar 2024
-
Walter Bu - Lanus - Tigre | Torneo Betano 2024 | 04 Ağustos 2024
-
Michaell Chirinos / Kosta Rika - Honduras | CONCACAF Milletler Ligi | 23 Mart 2024
-
Federico Dimarco / Inter Milan - Frosinone | Serie A Enilive | 12 Kasım 2023
-
Alejandro Garnacho / Everton - Manchester United | Premier Lig | 26 Kasım 2023
-
Muhammed Kudüs / West Ham United - Freiburg | UEFA Avrupa Ligi | 14 Mar 2024
-
Denis Omedi / KCCA - Kitara | FUFA Süper 8 turnuvası | 06 Ağustos 2024
-
Paul Onuachu / Trabzonspor - Konyaspor | Trendyol Süper Lig | 10 Kasım 2023
-
Jaden Philogene / Rotherham United - Hull City | İngiltere Championship | 13 Şub 2024