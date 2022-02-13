FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Palmeiras'ı 2-1 yenen Chelsea şampiyon oldu. 2012 finalini kaybeden Maviler, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ulaştı.

Maviler, Palmeiras'ı uzatmalara giden maçta 2-1 yendi. Romelu Lukaku, 55. dakikada Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson, 60. dakikada Palmeiras'ta oyuna girdi. 64. dakikada ise Veiga'nın penaltı golü skoru 1-1 yaptı.

Maçın normal süresi 1-1 sona ererken; Kai Havertz'in 117. dakikadaki penaltı golü şampiyonu ilan etti.

2012 finalini kaybeden Maviler, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

THOMAS TUCHEL'DEN 382 GÜNDE 3 KUPA

Chelsea'yi FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Alman teknik adam Thomas Tuchel, İngiliz ekibi tarihinde bir ilki başardı. Tuchel, Chelsea ile bu kupayı kazanan ilk teknik adam oldu. Tuchel, geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Super Kupası şampiyonluklarını kazanmıştı.

AVRUPA TAKIMLARINDAN FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NA AMBARGO

Chelsea'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanırken; Avrupa takımları son 15 finalin 14'ünü kazandı. Sadece 2012'de Corinthians, Chelsea'yi yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

CESAR AZPILICUETA KUPA KOLEKSİYONUNU TAMAMLADI

Chelsea'nin tecrübeli defans oyuncusu Cesar Azpilicueta, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte İngiliz ekibiyle tüm kupaları kazanan ilk oyuncu oldu. 32 yaşındaki sağ bek, Chelsea ile İngiltere Premier Ligi, Federasyon Kupası, Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştı.

TURNUVANIN OYUNCUSU KİM SEÇİLDİ?

Chelsea'nin 37 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Thiago Silva, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda turnuvanın oyuncusu seçildi. Thiago Silva, 2014'te Sergio Ramos'tan bu yana turnuvanın oyuncusu seçilen ikinci defans oyuncusu oldu.

Bu habere tepkiniz:



13/02/2022 10:48