FIFA Puskas Ödülü için adaylar belli oldu
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için adaylarını açıkladı.
23/09/2023
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için 3'ü kadın 11 aday belli oldu.
2023 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle:
Alvaro Barreal (Arjantin), Cincinnati-Pittsburgh Riverhounds (ABD Open Cup)
Linda Caicedo (Kolombiya), Almanya-Kolombiya (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)
Julio Enciso (Paraguay), Brighton-Manchester City, (İngiltere Premier Lig)
Seong-jin Kang (Güney Kore), Ürdün-Güney Kore (AFC Asya Kupası - U20)
Sam Kerr (Avustralya), Avustralya-İngiltere (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)
Brian Lozano (Uruguay), Atlas-CF America (Meksika Ligi MX)
Guilherme Madruga (Brezilya), Novorizontino-Botafogo SP (Brezilya Serie B)
Ivan Morante (İspanya), UD Ibiza-Burgos (İspanya 2. Lig)
Nuno Santos (Portekiz), Sporting-Boavista (Portekiz Primeira Lig)
Askhat Tagybergen (Kazakistan) Kazakistan-Danimarka (UEFA EURO Elemeleri)
Beatriz Zaneratto (Brezilya) Brezilya-Panama (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)