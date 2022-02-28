FIFA ve UEFA Rus kulüpleri tüm turnuvalardan men etti

ads ads
28/02/2022

ads
ads
ads
FIFA ve UEFA Rus kulüpleri tüm turnuvalardan men etti

FIFA ile UEFA, Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımını, ikinci bir açıklamaya kadar uluslararası organizasyonlardan men etti.

Öte yandan UEFA, Rusya'nın önde gelen şirketlerinden Gazprom'la olan sponsorluk sözleşmesini feshetti.

Euroleague Rus takımların maçlarını askıya aldı

Euroleague, gerçekleştirilen toplantı sonrası Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle 4 Rus kulübünün Avrupa organizasyonlarına katılımlarını askıya aldığını açıkladı.

Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg Turkish Airlines EuroLeague'e Lokomotiv Kuban Krasnodar’ın ise 7DAYS EuroCup'a katılımlarının askıya alan EuroLeague, sürecin olumlu seyretmemesi halinde lig sıralamalarının belli olması adına Rus takımlarının tüm sezon maçlarını iptal edeceğini duyurdu.

28/02/2022 19:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: FIFA ve UEFA Rus kulüpleri tüm turnuvalardan men etti
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.