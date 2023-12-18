FIFA yeni turnuvayı duyurdu: FIFA Kıtalararası Kupası

FIFA gelecek yazdan itibaren uygulamaya geçilecek yeni turnuvayı duyurdu. Turnuvanın ismi FIFA Kıtalararası Kupası olacak.

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18/12/2023

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FIFA yeni turnuvayı duyurdu: FIFA Kıtalararası Kupası


FIFA, 2024 yazından itibaren geçerli olacak yeni turnuvasını ve katılım şartlarını açıkladı.

"FIFA Kıtalararası Kupası" ismi verilen turnuvada Asya, Avrupa ve Amerika takımları yarışacak.

Açıklanan formata göre finale kadar 3 tur olacak. A aşamasında Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu ya da Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Okyanusya Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan takım, (hangisi bir önceki turda oynamadıysa) Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu ya da Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile karşı karşıya gelecek.  B aşamasında yükselecek ve Kuzey Orta Amerika Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Libertadores şampiyonu ile karşılaşacak. A ve B aşamasında kazanan takımlar 14 Aralık 2024'te karşılaşacak. Bu aşamanın kazananı 18 Aralık 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi kazananı ile karşılaşacak.

18/12/2023 09:54
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TAGS: FIFA, Kıtalararası, Kupası,
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