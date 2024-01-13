FIFA'dan 7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

FIFA, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 takıma transfer yasağı getirdi.

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13/01/2024

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FIFA'dan 7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama" başlatıldığı kaydedildi.

FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'a 3'er, Yılport Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirildi.

Açıklamaya göre, transfer yasağı getirilen diğer takımlar şunlar:

Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.

13/01/2024 09:51
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