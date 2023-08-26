FIFA'dan görevden uzaklaştırma cezası: Luis Rubiales için yeni hamle

ads ads ads ads
26/08/2023

ads
FIFA'dan görevden uzaklaştırma cezası: Luis Rubiales için yeni hamle

FIFA, İspanya Futbol Federasyonu başkanı Luis Rubiales'i 90 gün boyunca futbolla ilgili tüm faaliyetlerden uzaklaştırdı.

FIFA, Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası Jenni Hermoso'yu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i, hakkındaki soruşturma nedeniyle 90 gün görevden uzaklaştırdı.

FIFA, Luis Rubiales'e geçici ceza verirken, açılan soruşturmanın sonucuna göre ceza yeniden şekillenecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugünden geçerli olacak olan bu uzaklaştırma, ilk olarak 90 günlük bir süre boyunca devam edecektir ve Sayın Luis Rubiales aleyhine 24 Ağustos Perşembe günü açılan soruşturmanın tamamlanmasına kadar devam edecektir." denildi.

 

26/08/2023 17:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: FIFA’dan görevden uzaklaştırma cezası: Luis Rubiales için yeni hamle
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.