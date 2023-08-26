FIFA'dan görevden uzaklaştırma cezası: Luis Rubiales için yeni hamle

FIFA, İspanya Futbol Federasyonu başkanı Luis Rubiales'i 90 gün boyunca futbolla ilgili tüm faaliyetlerden uzaklaştırdı.

FIFA, Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası Jenni Hermoso'yu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i, hakkındaki soruşturma nedeniyle 90 gün görevden uzaklaştırdı.

FIFA, Luis Rubiales'e geçici ceza verirken, açılan soruşturmanın sonucuna göre ceza yeniden şekillenecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugünden geçerli olacak olan bu uzaklaştırma, ilk olarak 90 günlük bir süre boyunca devam edecektir ve Sayın Luis Rubiales aleyhine 24 Ağustos Perşembe günü açılan soruşturmanın tamamlanmasına kadar devam edecektir." denildi.