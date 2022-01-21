FIFA'dan kiralık oyuncu transferine sınırlama

FIFA, kiralık oyuncuların transferlerine sınırlama getirdi. Hem gelen hem de giden oyuncular için geçerli olan 6 oyuncu sınırlaması, 2024'ten itibaren uygulanacak.

21 yaş altı oyuncular ve kulüp altyapılarından yetişmiş oyuncular bu kuraldan muaf tutulacak. Sınırlama 3 yıl içinde kademeli olarak gerçekleşecek.

1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında kulüpler maksimum 8 oyuncu kiralayabilecek.

1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasında bu sınır 7 oyuncuya inecek.

1 Temmuz 2024 itibari ile kulüpler 6'dan fazla oyuncu kiralayamayacak.

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21/01/2022 09:59