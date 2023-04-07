FIFA'dan savaş suçlusu lehine tezahürata ceza

Sırbistan Ligi'nde şampiyonluğu garantileyen Kızılyıldız, kutlama yapmayı beklediği maçını seyircisiz oynayacak.

10 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan Radnicki 1923 maçı boş tribünler önünde oynanacak.

Sırbistan basınında yer alan habere göre; FIFA, savaş suçlusu Ratko Mladic için yapılan tezahürat sonrası Kızılyıldız'ın olası şampiyonluk kutlamasına sahne olacak maça seyircisiz oynama cezası verdi.

Ligindeki 29 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kızılyıldız, 25 maçı kazandı ve 4 maçta berabere kaldı.

79 puanla lider durumda olan Belgrad ekibi 79 gol attı ve 14 gol yedi.

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07/04/2023 10:03