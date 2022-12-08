FIFA'dan Sırbistan'a tartışmalı bayrak için ceza!

Sırbistan'ın soyunma odasında Kosova'yı "Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren" flama dolayısıyla FIFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.

FIFA karar olarak Sırbistan Futbol Federasyonu'na; Brezilya maçında soyunma odasında yaşanan olay için 21 bin 300 Dolar ceza kesti.

Hırvatistan'a da ceza çıktı

Diğer taraftan Hırvatistan Futbol Federasyonu da, Hırvat taraftarların Kanada kalecisi Boryan'a hakaretlerinden dolayı 53 bin Dolar ceza aldı.

Ne olmuştu?

Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA), Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşılaşan Sırbistan'ın, soyunma odasında, Kosova'yı "Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren" flama dolayısıyla Sırbistan Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattı.

Bölgede tepki

FIFA Dünya Kupası'nda rakibi Brezilya ile karşılaşan Sırbistan takımının soyunma odasında, "Teslim olmak yok" yazılı, "Kosova haritasına resmedilmiş Sırbistan bayrağı" bölgede tepkiyle karşılandı.

Kosova Futbol Federasyonu, konuyla ilgili şikayette bulunduklarını ve FIFA'nın olayla ilgili Sırbistan Futbol Federasyonu'na "disiplin soruşturması" başlattığını duyurdu.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku, eylemi, "Dünya Kupası'nı nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırım mesajları yaymak için kullanıyorlar." şeklinde değerlendirdi.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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08/12/2022 09:17