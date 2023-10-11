FIFA'dan Suudi Arabistan'ın önünü açan hamle

FIFA kısa süre önce 2030 Dünya Kupası'nı düzenleyecek ev sahibi ülkeleri açıklamıştı. Bu kararla birlikte 2034 Dünya Kupası ev sahipliğine aday olma planları olan Suudi Arabistan'ın iyice önü açıldı.

2030 Dünya Kupası'nda İspanya, Portekiz ve Fas ortaklığının olması üzerine FIFA, 2034'deki turnuva için yönünü Asya ve Okyanusya ülkelerine çevirecek. Suudi Arabistan'ın 2034'e aday olma niyetinin olduğunu açıklamasının ardından FIFA'nın son kararıyla birlikte Arap ülkesinin önü biraz daha açılmış olabilir.

Son adaylık açıklama tarihinin 31 Ekim olduğu turnuva için Suudi Arabistan'a tek potansiyel rakip olarak Avustralya görülüyor.

FIFA'dan Suudi Arabistan'ın önünü açan stadyum hamlesi

Daha önceki Dünya Kupası organizasyonlarında FIFA, ev sahibi ülkenin en az 7 tane stadyumunun kendi standartlarını karşılamasını şart koşuyordu. FIFA yeni aldığı kararla birlikte bu sayıyı 4'e indirdi. Bu sayı aynı zamanda Suudi Arabistan'da an itibariyle standartlara uyan stadyum sayısını karşılıyor. 2027 Asya Konfederasyon Kupası'nı da düzenleyecek olan Suudi Arabistan, o zamana kadar 4 tane FIFA'nın beklentilerini karşılayan stadyum sahibi olacak.

Turnuvayı Katar'ın aksine yazın düzenlemeyi planlıyorlar

Bu yaz Pro Ligi'ne yapılan yıldız transferlerle sükse yapan Suudi Arabistan kulüpleri, 1 milyar doları aşan para harcamıştı. Suudi Arabistan kültürel olarak repütasyonunu güzelleştirmek için futbolu önemli bir araç olarak görüyor.

Katar'da 2022'de düzenlenen Dünya Kupası, sıcak hava şartları nedeniyle Kasım-Aralık arasında düzenlenmişti. Ancak iddialara göre, Suudi Arabistan çöl sıcaklarına rağmen turnuvayı yaz aylarında düzenleme konusunda ısrarcı olacak.