FIFA'dan tarihi karar

Dünya futbolunun patronu; kulüpleri ve oyuncuları etkileyen önemli bir karara imza attı.

Menajerler için yapılan düzenlemeyle, yeni bir çağ başlayacak.

FIFA Futbolcu Temsilciliği Yönetmeliği, 9 Ocak 2023 itibariyle devreye girecek.

Yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeyle, daha adil ve daha şeffaf bir yapı kurulması hedefleniyor.

Yeni yönetmelikteki en önemli değişiklik ise oyuncuların birden fazla menajer tarafından temsil edilmesinin yasaklanması olacak.

FIFA bu yolla çıkar çatışmalarının önüne geçilmeyi hedefliyor.

Sürecin 1 Ekim 2023'te tamamlanması planlanıyor.

Yönetmelik tamamen geçerlilik kazandığında yalnızca lisanslı futbolcu temsilcileri futbolcuları temsil edebilecek.

Aynı zamanda menajerlik ücretlerine de tavan sınırı uygulanacak.

Bununla birlikte çok yüksek taleplerinin önüne geçilerek, transfer döneminde daha adil bir ortam sağlanması planlanıyor.

FIFA'nın 2018'den beri sürdürdüğü FIFA Futbolcu Temsilciliği Yönetmeliği çalışmaları, Aralık 2022'de Doha'da yapılan toplantıda onaylanmıştı.

Bu habere tepkiniz:



07/01/2023 15:30