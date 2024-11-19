FIFA'dan Türk ekibine üç dönem transfer yasağı
FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a üç dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.
19/11/2024
FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a üç dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilerde Pendikspor'a 14 Kasım 2024'ten başlamak üzere üç dönem transfer yasağı cezası verildiği belirtildi.
Bu sezon 1. Lig'de 12 maç sonunda Pendikspor 17 puan topladı.
Pendikspor Trendyol 1. Lig'de 13. sırada yer alıyor.19/11/2024 13:01