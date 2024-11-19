FIFA'dan Türk ekibine üç dönem transfer yasağı

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a üç dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

ads ads ads
19/11/2024

ads
FIFA'dan Türk ekibine üç dönem transfer yasağı

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a üç dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilerde Pendikspor'a 14 Kasım 2024'ten başlamak üzere üç dönem transfer yasağı cezası verildiği belirtildi.

Bu sezon 1. Lig'de 12 maç sonunda Pendikspor 17 puan topladı.

Pendikspor Trendyol 1. Lig'de 13. sırada yer alıyor.

19/11/2024 13:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: fifa
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.