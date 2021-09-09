KKTC Berlin eski Temsilcisi Mustafa Kemal Gökeri’nin eşi Ekonomi ve Pazarlama uzmanı 60 yaşındaki Figen Gazi Gökeri yaşamını yitirdi.

Figen Gazi Gökeri’nin babası Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun kurucu mühendislerindendi.

Figen Gazi Gökeri, 2018 Yerel Seçimlerde Halkın Partisi’nden Lefkoşa Belediyesi Meclis Üyesi Adayı olmuştu.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Gökeri’nin vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Özersay açıklamasında “Hayatı, insanları yürekten sevebilen, yardımsever güzel insan yol arkadaşımız Figen Gökeri hanımı maalesef kaybettik. Çok erken ve beklenmedik bir gidiş oldu bu, çok üzgünüz…Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun, nurlarda uyusun” ifadelerini kullandı.

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09/09/2021 12:07