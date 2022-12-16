Fikir alışverişinde bulundular

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Bağımsız Belediye Başkan adayı Hüseyin Eryaman, Cimnastik Federasyonu’na ziyarette bulundu.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, “Ziyarette Lefkoşa’mız için plan proje ve hedefleri bağlamında hoş sohbet ve fikir alışverişinde bulunduk. Kendisine federasyonumuza yapmış olduğu ziyaretten ötürü teşekkür eder halka hizmet etmek için çıkmış olduğu bu yolda başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

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16/12/2022 20:53