Fikret Demirağ, Lefke Evi’nde anıldı

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11/01/2024

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Fikret Demirağ, Lefke Evi’nde anıldı

Fikret Demirağ, 84’üncü yaş gününde Lefke Evi'nde anıldı. Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Fikret Demirağ anısına düzenlenen gecede, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Lefke Belediyesi’nin iş birliği ile dernek binasında oluşturulan kütüphaneye, “Fikret Demirağ Kütüphanesi” ismi verildi.

Açılış konuşmalarının ardından, Lefke Gazi Lisesi öğrencileri ve Yusuf Nidai tarafından Fikret Demirağ şiirlerinin okunduğu ve Fikret Demirağ ile ilgili anıların paylaşıldığı gece, kokteyl ile son buldu.

11/01/2024 15:28
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TAGS: Fikret Demirağ, Lefke Evi’nde anıldı
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