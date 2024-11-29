Fikret Orman ve Serdal Adalı'dan açıklama: Seçimde aday olacaklar mı?

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın Futbol A.Ş.'deki görevinden ayrılmasının ardından yerini Hüseyin Yücel'e bıraktı.

Siyah-beyazlı kulüpte son yaşanan olayların ardından mayıs ayındaki kongrede Hasan Arat'ın yeniden aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ve eski yöneticilerinden Serdal Adalı, Sözcü gazetesine yaptıkları açıklamada mayıs ayındaki seçimde aday olabileceklerini söyledi.

Serdal Adalı açıklamadasında, "Şartlar oluşursa mayıs ayında aday olabilirim. Ocak ayında ihtiyaç olan yerlere transfer olabilir. Ancak şov transferlerine ve Beşiktaş’ı çok borca sokabilecek transferlere karşıyım." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman ise şunları söyledi, "2012 yılında ben başkan olduğumda kimse elini taşın altına koymamıştı. Aynı durum oluşursa Fikret Orman olarak tabii ki aday olurum. Çocukluk aşkım, büyük Beşiktaş’ı yalnız bırakmam."