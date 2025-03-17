Fikri Ataoğlu Cenevre Zirvesi'ni Haber Kıbrıs'a değerlendirdi

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Cenevre'de gerçekleşen Kıbrıs zirvesini Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'ye değerlendirdi.

Ataoğlu, geçmişte yaşanan referandum ve Crans-Montana sürecine atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıkların altını çizdi. 50 yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin, Kıbrıs Türk halkının mağduriyetlerinin giderilmesiyle taçlandırılması gerektiğini belirtti.

Demokrat Parti'den Cumhurbaşkanı Tatar'a Destek

Demokrat Parti olarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki ayrı devlet politikasını sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Ataoğlu, birleşik federal bir çözüm yerine, Kıbrıs Türk halkının haklarının tanınması ve izolasyonların kaldırılması gibi somut kazanımlar elde edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Birleşmiş Milletler nezdinde bu politikayı savunduğunu belirterek, Demokrat Parti’nin bu süreçte Tatar’ın yanında yer aldığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır yaşadığı mağduriyetlerin, doğrudan uçuşlar, spor etkinliklerine katılım ve tanınma gibi alanlarda giderilmesi gerektiğine dikkat çeken Ataoğlu, çözüm sürecinin devam ederken bile bu kazanımların elde edilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın paylaşacağı bilgilerin ışığında Demokrat Parti’nin de değerlendirmelerini yapacağını belirten Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının haklarının savunulmasında kararlılıklarını sürdüreceklerini dile getirdi.