Fikri Ataoğlu, oyunu kullandı

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25/12/2022

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Fikri Ataoğlu, oyunu kullandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni dönemde seçilecek olan tüm belediye başkan ve meclis üyelerine başarılar diledi.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’nde 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ataoğlu, oyunu kullanmasının ardından BRT’ye açıklamada bulundu. Sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak açısından yapılan reformla belediyelerin 28’den 18 belediyeye düşürüldüğünü hatırlatan Ataoğlu, yeni dönemde seçilecek olan tüm belediye başkan ve meclis üyelerine şimdiden başarılar diledi.

25/12/2022 14:12
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TAGS: Fikri Ataoğlu, oy
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