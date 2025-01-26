Fikri Ataoğlu’ndan Miraç Kandili mesajı: “Bu kutsal gece umut ve cesaret versin”

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Ataoğlu, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bu anlamlı gecenin tüm insanlık için barış, sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mübarek Miraç Kandili’ni idrak edeceğimiz bu anlamlı gecede, gönüllerimizin manevi huzurla dolmasını, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın daha da pekişmesini temenni ediyorum. Bu müstesna gece, dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin sevgi ve umutla dolduğu bir zaman dilimidir. Miraç Kandili’nin vesilesiyle, tüm insanlığın barış, sağlık ve mutlulukla buluşmasını, dünyamıza huzur ve esenlik gelmesini diliyorum.”

Bakan Ataoğlu, ülke olarak birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlara yürüdüklerini belirterek, şu sözleri ekledi:

“Ülke olarak, birliğimizden ve beraberliğimizden aldığımız güçle, aydınlık yarınlara doğru emin adımlarla ilerleyeceğimize olan inancım tamdır. Bu kutsal gecenin manevi ışığı, hepimize umut ve cesaret versin, geleceğe daha güvenle bakmamıza vesile olsun,” dedi.

Fikri Ataoğlu, mesajını Miraç Kandili’nin başta milletimiz olmak üzere tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederek sonlandırdı.