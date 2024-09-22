Fikri Ataoğlu'ndan Ünal Üstel'e tebrik

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP’nin 23. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Ünal Üstel'i tebrik etti. Ataoğlu mesajında, “KKTC’nin geleceğini daha parlak bir noktaya taşımak için birlikte adımlar atacağız” dedi.

Ataoğlu’nun mesajı şöyle:

“Sayın Ünal Üstel’in Ulusal Birlik Partisi’nin 23. Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilmesini kutluyorum.

Koalisyon ortağı olarak hükümetimizin uyum içinde yürüttüğü projelerin ülkemizin kalkınması ve refahı adına daha da güçlü bir şekilde ilerleyeceğine olan inancım tamdır.

Turizm’den, çevreye, eğitimden sağlığa, altyapıdan ekonomik büyümeye kadar birçok alanda ortak çalışmalarımızı sürdürecek, KKTC’nin geleceğini daha parlak bir noktaya taşımak için birlikte adımlar atacağız.

Bu süreçte size ve ekibinize başarılar diliyorum, KKTC’nin geleceği için hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza olan inancımı tekrar ifade etmek istiyorum.”