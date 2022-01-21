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Fikri Ataoğlu’nun aracı Güzelyurt yolunda kaza geçirdi

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21/01/2022

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Fikri Ataoğlu’nun aracı Güzelyurt yolunda kaza geçirdi

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt’taki seçim çalışması sonrası Lefkoşa’ya dönüşünde yola aniden bir köpeğin çıkması sonucu şoförünün ani fren yapması sonucunda trafik kazası geçirdi.

Boynunda ezilme meydana gelen Ataoğlu’nun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili hastane doktorlarından alınan bilgide, içinde bulunduğu aracın ani fren yapması sonucu ön koltuğa çarparak boynunda ezilme meydana geldi. Multi travma geçirdiği belirtilen Ataoğlu’na boyunluk takıldı.

Kazanın, aksam saatlerinde Güzelyurt- Lefkoşa ana yolunda  vito aracın önüne aniden bir köpeğin çıkması sonucu araç şoförünün  köpeğe çarpmamak için ani fren yapması neticesinde meydana geldiği bildirildi.

 

21/01/2022 20:52
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TAGS: Fikri Ataoğlu’nun aracı Güzelyurt yolunda kaza geçirdi
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