Fikri Şener’in şampiyonluk gururu

Şener Trading Direktörü Fikri Şener, Beşiktaş’ın şampiyonluk resminde yer aldı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi olarak Ahmet Nur Çebi yönetiminde üst düzey üç yöneticiden biri olarak görev yapan Şener, tarih yazan takımın şampiyonluğuna katkı sağladı.

Pandemiye rağmen yönetimdeki görevine uzaktan devam eden Şener, son şampiyonluk maçı ve federasyon kupası finalinde takımı yalnız bırakmadı. Bir Kıbrıslı Türk olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Şener; duygularını şöyle paylaştı:

“BJK Futbol AŞ Yönetim Kurulu, 2020-21 Süper Lig ve Kupa Şampiyonu, Futbol takımımız ile hatıra fotoğrafı...” Bir insanın çocukluk rüyasının gerçek olması; Beşiktaş’ımızın bir parçası olmak... Bir sezon boyunca canla başla çalışarak kazanılan bu şampiyonlukların bendeki yeri kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük... Bir Beşiktaş aşığı olarak birlikte çalışma fırsatı bulduğum Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye ve Asbaşkanımız, sevgili dostum Emre Kocadağ’a bana güvendikleri ve ekiplerinde görev yapma şansı verdikleri için tekrar teşekkür ederim. Nice Başarılara!

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22/05/2021 18:40