Fikri Toros: Beklemekle olmaz, Covid-19 aşısı satın almamız gerekiyor

CTP Milletvekili Fikri Toros, kuzey ile güney arasındaki geçiş kapılarının açılmasının hayati öneme haiz olduğunu belirterek, bunun için çalışmaların süratlendirilmesi gerektiğini belirtti. Geçiş kapılarının bir kısmını Rumların bir kısmını Türklerin kapattığına değinen Toros, pandemi nedeniyle geçmişte kapıların kapandığını ama şimdi açılması gerektiğini, iki tarafta da kapıların açılması için destek olduğunu söyledi.

Güney’de 30 Mayısta parlamento seçimi olduğunu, bu nedenle Rum yöneticiler ve siyasilerin kapılarla ilgili olumsuz bir tutum içine girmeyeceklerini, kapılarla ilgili oluşacak olumsuz tepkilerin seçime etki etmesini istemediklerini anlatan Toros, bu durumun iyi kullanılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’den ve AB’den gelecek Covid-19 aşısını beklemekle, toplumun arzulanan oranda aşılanamayacağını, birçok ülkenin, parayla aşı satın alarak toplumda yüzde 65’e ulaşıp turizmi açmak için uğraştığını belirten Fikri Toros, ülkemizde de turizm için yüzde 65’e ulaşmak gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ta aşılama oranın yüzde 21, Güney’de yüzde 44’ü buldu bulduğunu, Güney’de 4.4 milyar bütçe ayrılıp ek aşı satın alındığını anlatan Toros, Kuzey Kıbrıs’ın da aşı satın alması gerektiğini, 300 bin aşının 6 milyon dolara satın alınabileceğini vurguladı.

Fikri Toros, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Dijital yeşil geçiş kartına geçilmeli”

Kuzey ile güney arasındaki geçiş kapılarının bir kısmını Rumların bir kısmını Türklerin kapattığına işaret eden Toros, “Pandemi nedeniyle geçmişte kapandı şimdi açılması gerekiyor. İki tarafta da kapıların açılması için destek var. Güney’de 30 Mayısta parlamento seçimi var ve etki edilmesini istemiyorlar” dedi.

AB’de dijital yeşil geçiş kartı diye adlandırılan aşı pasaportunun kullanılmaya başlandığını dile getiren Saner, “Pasaportta vatandaşın epidemiyolojik tarihi yer alacak. Testler, aşılar ve temaslı olduğu kişilerle ilgili bir veri tabanı oluşturulacak. Geçişler bu şekilde normalleşecek. Risk faktörü var, bu nedenle geçiş noktalarında ambulans ve sağlık ekipleri olacak” dedi.

“Annan Planı sonrasında iki toplum arasında ilişkiler başladı”

Annan Planı referandumu süreci ve sonrasında iki toplum arasında ilişkilerin başladığını aktaran Toros, “Karşılıklı ticaret ve seyahatler oldu. Sınır bölgelerindeki esnaf, turistlere yönelik iş yapıyordu” şeklinde konuştu. Toros, sınır kapılarının hem ekonomik hem de sosyal birçok faydası olduğunu vurguladı.

“Aşı satın alınması zorlanmalı”

Aşı konusunda yaşanan sorunun bizde, Rumlarda ve Türkiye’de olmadığını sorunun aşı teminde olduğunu ifade eden Toros, “Ülkeler parayla aşı alarak toplumda yüzde 65’e ulaşıp turizmi açmak için uğraşıyor. Bizde aşılama yüzde 21, Güney’de yüzde 44’ü buldu buldu. Güney’de 4.4 milyar bütçe ayırdılar ve ek aşı satın aldılar. Bizde de 300 bin aşı 6 milyon dolara alınabilir” dedi.

“İhtiyacımız rejim değişikliği değil istikrardır”

CTP’nin başkanlık sistemine destek vermediğini ve parlamenter rejimin devamından yana olduğunu belirten Toros, “Bana göre bu tartışmanın nedeni, uzun süreden beridir devam eden siyasi istikrarsızlık ve çıkış yolu arayışıdır. Parlamenter sistemde istikrarsızlıktan çıkılabilir. İhtiyacımız rejim değişikliği değil, istikrardır. ‘Başka ülkelerde başarılı oldu, bizde de uygulanabilir’ denilmesi yanlıştır. Bizdeki yanlış, siyasi yozlaşmadan dolayı rejimin etkilenmesi, devlet devamlılığı olmaması ve hükümetlerin uzun süreli olmamasıdır” diye konuştu.

“Federe Devleti’nde kalkınma planı vardı”

Fikri Toros, Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde ‘kalkınma planı’ olduğunu ve bir devlet politikası olarak hükümete gelenlerin de bunu uygulandığını ancak şimdi böyle bir durum olmadığını aktardı. Ticaret Odası başkanıyken yaptırdığı araştırmalarda ise siyasi istikrarsızlık ve devlet yapısındaki hantallıktan dolayı rekabet edilemediğinin tespit edildiğini vurguladı.

“IATA ve ICAO ise Kıbrıs Cumhuriyetin kararını tanıyor”

Seyahat ambargolarından da bahseden Toros, “Kuzeydeki tüm giriş limanları üzerlerinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaptırımı var. Bunlar dünyanın ve AB’nin yaptırımları değildir. Adanın kuzeyinde yapılan girişler yasadışı ve yasaktır deniliyor. IATA ve ICAO ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kararını tanıyor ve saygılı davranıyor. Ulaşım sorununun sebebi budur. Adada ihtilaf varken ve yaptırım baki iken hiçbir ülke aksine hareket etmeyecektir” dedi.

“Kapsamlı çözümden önce adımlar atılabilir”

‘Güven Yaratıcı Önlemlere’ de değinen Toros, “1990’lı yıllarda ortaya çıkan önerilerde Kapalı Maraş ve Lefkoşa Havaalanı, BM denetiminde iki toplumun yararlanacağı şekilde hizmete açılacaktı. İki tarafta da çözüm karşıtları tarafından reddedildi. Kapsamlı çözümden önce bu tür adımlar atılabilir. Annan Planı dönemi ve sonrasında; kapılar açıldı, elektrik ve GSM’lerde işbirliği yapıldı, yeşil hat ticareti araçların geçişleri uygulandı. Daha yüksek etki gücü olan öneriler, çözüme olumlu etki olabilir” diye konuştu.

“Tatar, Rumların teklifini hakaret olarak algıladı ve reddetti”

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Cenevre’de yaptığı ‘Güven Yaratıcı Önlemlerle’ ilgili samimi olup olmadığını bilmediğini ifade eden Toros, “Rumların önerilerine karşılık Ankara Anlaşması’nın öne sürüldüğünü duydum. Tatar, Rumların teklifini hakaret olarak algıladı ve reddetti. Çözümü engelleyecek girişimleri geçmişte Rumlar yapardı, hükümet ve muhalefet olarak biz eleştirirdik. Şimdi bunları biz yapıyoruz” dedi.

“İki toplum da çözümsüzlükten dolayı rahatsızdır”

AB’nin sorunlu ve bölünmüş bir adayı üye yapmasının en büyük yanlış olduğuna dikkat çeken Toros, “BM’de dosyası olan bir yeri üye almaları çözümsüzlüğü derinleştirmiştir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Ergün Olgun’un, ‘Rumların konforunu bozmak’ söylemlerini kabul etmek yanlıştır. Bu şekilde can acıtarak, çözüm olmaz. Bir taraf değil, iki toplum da çözümsüzlükten dolayı rahatsızdır. Her iki toplumdan da 1960’tan sonra insanlar göç etti, halen göç vardır. 800 bin Türk yurtdışında yaşıyor” şeklinde konuştu.

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19/05/2021 14:19