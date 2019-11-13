Fikri Toros: Berlin’deki Görüşme Cumhurbaşkanlığı Seçimi İle İlişkilendirilmemeli

CTP milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artışın yetersiz olduğunu kaydederek, hükümetin bunu gözden geçirmesini istedi.

Toros, Kıbrıs konusundaki süreci değerlendirerek, hükümetin adımlarının Kıbrıslı Türklerin müzakere masasında güvenilirliğini sorgulanır hale getirdiğini söyledi.

Fikri Toros: "Müzakere gücümüzü zayıflatıyoruz"

Kıbrıs’ta mevcut koşulların sürdürülebilir olmadığını, çözümsüzlüğün sadece adaya değil, bölgeye de istikrarsızlık getirdiğini belirten Toros, “Kıbrıs sorununu iç siyaset malzemesi olarak kullanmakta ısrar ediyoruz ve bütünlük oluşturamıyoruz. Güya parlak fikirlerimiz varmış gibi bunları dile getiriyor, müzakere gücümüzü zayıflatıyoruz. Bunu kınıyorum” dedi.

Toros, “Bu küçük bir hesap olur”

Berlin’deki toplantının özel bir önemi olduğunu kaydeden Toros, “Tüm gücümüzü üçlü görüşmeye ve gayri resmi 5’li toplantının önünün açılmasına harcamalıyız” dedi. Toros, yılbaşından sonra bölgedeki gerginliğin artabileceğine de işaret etti.

Bu görüşmenin Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini kaydeden Toros, “Bu küçük bir hesap olur” dedi.

13/11/2019 16:45