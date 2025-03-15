Fikri Toros: "Cenevre’den kapsamlı çözüme ve kalıcı barışa hizmet edecek güzel haberlerle dönmek dileğiyle"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, 17-18 Mart 2025 tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres himayelerinde Cenevre’de düzenlenecek Kıbrıs müzakereleri öncesinde bir açıklama yaptı. Toros, görüşmelerin Kıbrıs sorununun BM parametreleri çerçevesinde kapsamlı çözümüne katkı sağlamasını umut ettiklerini belirtti.

Toros, açıklamasında şunları söyledi:

"BM Genel Sekreteri Sayın Guterres himayelerinde 17 & 18 Mart 2025 tarihlerinde genişletilmiş formatta düzenlenecek olan gayrı resmi görüşmelerin, Kıbrıs sorununun BM parametreleri çerçevesinde kapsamlı çözümüne giden yola döşenecek taşlar niteliğinde olması ümidiyle yarın Cenevre’ye gidiyoruz."

Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün yalnızca iki toplum için değil, Türkiye ve Yunanistan dahil tüm taraflar için yeni işbirliği olanakları yaratacağını vurgulayan Toros, tüm paydaşları sürece empati ve uzlaşı prensipleriyle yaklaşmaya davet etti.

"1964 yılından bu yana çözüm bekleyen Kıbrıs sorununun nihayete erdirilmesi hedefiyle tüm paydaşları ellerini taşın altına koymaya, empati ve uzlaşı prensiplerine bağlı olarak eş zamanlı yapıcı irade ortaya koymaya davet ediyoruz."

BM Genel Sekreteri Guterres’in liderliğiyle tesis edilen bu diyalog fırsatının en verimli şekilde değerlendirilmesini temenni eden Toros, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile birlikte Cenevre’de bulunacaklarını belirterek, müzakerelere görüş ve önerileriyle katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Toros, sürece dair umutlarını şu sözlerle ifade etti:

"Cenevre’den kapsamlı çözüme ve kalıcı barışa hizmet edecek güzel haberlerle dönmek dileğiyle..."