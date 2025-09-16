Fikri Toros: ''Güney’deki silahlanma yarışı Kıbrıslı Türkler için endişe verici''

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Haber Kıbrıs ekranlarında Muazzez Gazihan’ın sunduğu Haber ve Ötesi programına konuk oldu. Toros, seçim süreci, Kıbrıs sorunu, uluslararası ilişkiler, ekonomik sıkıntılar ve özellikle bölgedeki silahlanma faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“Halk yalnızlık ve belirsizlikten kurtulmak istiyor”

Toros, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumdan ve hukuktan tecrit edilmiş olmaktan büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, “İnsanlarımız yalnızlığı ve izole edilmişliği kabul etmiyor. Bu durum beraberinde yozlaşma, suç oranlarının artması ve kozmopolit nüfus yapısının getirdiği sosyal sorunları da doğuruyor” dedi.

Liderlik boşluğu ve Erhürman’a destek

CTP Milletvekili, halkın ciddi bir liderlik arayışı içinde olduğunu vurgulayarak, bu boşluğu doldurabilecek adayın Tufan Erhürman olduğunun geniş bir kesim tarafından kabul gördüğünü ifade etti. Toros, Erhürman’ın müzakere deneyimi, hukuk bilgisi ve uluslararası ilişkilerdeki kabiliyetiyle öne çıktığını söyledi.

Tatar dönemine eleştiri: “Vaatler gerçekleşmedi”

Toros, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve geldiği günden bu yana verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getiremediğini savundu. Egemen eşitlik ve 3D vizyonu (doğrudan ticaret, doğrudan temas, doğrudan uçuş) gibi projelerin başarısız olduğunu belirten Toros, Maraş açılımı, Yiğitler–Pile yolu, doğalgaz aramaları ve Rum tarafıyla işbirliği projelerinin hayata geçirilmediğini söyledi.

Kapılar ve güven artırıcı önlemler

Toros, sınır kapılarında iyileştirmeler ve yeni kapıların açılması gerektiğini belirterek, “BM, AB ve Rum tarafıyla sürekli temaslarımızda bu konuları gündeme getiriyoruz. Geçiş noktalarının artırılması ve mevcut kapılarda iyileştirmeler önceliklerimiz arasında olacak” dedi.

Silahlanma uyarısı: “Kabul edilemez”

Toros, Güney Kıbrıs’ın hızla silahlanmaya yöneldiğine dikkat çekti. “Güney’deki silahlanma yarışı Kıbrıslı Türkler için endişe verici ve kabul edilemez bir durumdur. Doğu Akdeniz’in askeri yığınak alanına dönüştürülmesi çözüm arayışlarına zarar veriyor” ifadelerini kullandı. Toros, bu gelişmelerin bölgesel barışa da tehdit oluşturduğunu belirterek, diplomasi ve diyalog yoluyla gerilimin azaltılması gerektiğini vurguladı.

“Yeni bir döneme ihtiyaç var”

Toros, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği itibarı geri kazanması için proaktif bir dış politika ve sonuç odaklı müzakere sürecinin şart olduğunu ifade etti. Erhürman’ın seçilmesi halinde uluslararası camiada yeniden güven tesis edileceğini, toplumun tüm kesimlerinin Cumhurbaşkanlığı’nda temsil edileceğini söyledi.