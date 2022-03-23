Fikri Toros: Yüksek zam, kaçakçılığı körükleyecek, bindiğiniz dalı kesiyorsunuz

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, hükümetin “lüks tüketime yönelik vergi güncellemesi” kararı çerçevesinde alkollü içkilere yüksek oranda zam yapılmasını eleştirerek, turizm ülkesinde alkollü içkiye yüzde 500 zam yapılmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Toros, “Peki oteller nasıl cazibe merkezi olacak, nasıl bir eğlence sunacaklar sizin aldığınız bu zam kararlarıyla?” diye konuştu.

Alkollü içkiye yapılan fahiş zammın enflasyonist bir karar olduğunu ifade eden Toros, bu kararla KKTC’nin kaçakçılık merkezi haline geleceğini, kayıt dışılığın körükleneceğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’tan gelen müşterilerin yoğun olarak akaryakıt, alkollü içki ve sigara satın aldığına dikkat çeken Fikri Toros, güneyden gelen müşterilerin esnaf için çok önemli olduğunu ama yapılan yüksek zamlarla, bu müşteriler açısından KKTC’nin cazibe merkezi olmaktan çıkacağını kaydetti.

Toros, “Elbette kriz ortamlarında Fiyat İstikrar Fonu olsun, başka kalemler olsun, bunlar gözden geçirilir ama yüzde 500’e varan bir artış, bindiğiniz dalı koparmak anlamına gelmektedir ve bunun gerçekten gözden geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

Fikri Toros, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Yüzde 500’e varan zam enflasyonisttir”

“Lüks tüketim” olarak anılsa da alkollü içkiye ve sigaraya yapılan yüksek zamların halkı fakirleştiren çok büyük bir adımlar olduğunu söyleyen Fikri Torores, “Yüzde 500’e varan bir Fiyat İstikrar Fonu’ndan söz ediliyor. Yüzde 500’e varan zam enflasyonisttir. ‘Enflasyona karşı mücadele edeceğiz’ diyen zihniyetin kendi kendisiyle çelişmesidir. Bu alım gücünü, inşaların yaşam kalitesini daha da bunaltan bir adımdır” dedi.

“Kuzey Kıbrıs’ı kaçakçılık merkezi yapacak bir adım”

Bu kararın, turizm ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ı tercih edilen destinasyonlar arasında olan bir ülke konumundan uzaklaştıracağını ifade eden Toros, şöyle konuştu:

“Bu yapılan, Kuzey Kıbrıs’ı kaçakçılık merkezi olma yönüne atacak bir adımdır. Bu gerek ithalatçı gerekse üretici olan herkese yapılan haksız, adaletsiz bir saldırıdır. Siz 22 Mart’tan itibaren yürürlüğe koyacağınızı söylediğiniz bu kararnameden bir gün önce antrepodan çekilen bir mal için yürürlüğe girdikten sonra ekstra fon talep eden bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Bu resmen bu işletmelere karşı bir düşmanlık gösterisidir, bir saldırganlık göstergesidir…”

“Kayıt dışılığı böyle engellemezsiniz”

Toros, kayıt dışılığın önemine vurgu yapan, ekonomiyi daha fazla kayıt altına alacak teşvik uygulamaktan, vergi reformundan, Vergi Dairesi’ne yapılan beyanları teşvik etmekten söz eden, yapılan beyanların daha gerçekçi olmasını teşvik etmeye çalışan hükümet yetkililerinin bu uygulamalarıyla aslında bunun tam terini yaptığını söyledi.

Fikri Torors, “Siz yukarıda bahsettiğim ve buna benzer uygulamalarla murat ettiğinizin tam tersini yapıyorsunuz, kendinizle çelişiyorsunuz. Böyle ülke yönetimi olmaz” dedi.

“Güneyden müşteri çekme poltikası terk mi ediliyor?”

Yüksek zam kararının Güney Kıbrıs’tan gelen müşterileri de engelleyeceğini ifade eden Toros, şöyle konuştu:

“Ne olacak biliyor musunuz? Bizim görünmez ihracat diye tanımladığımız yurt dışı satışlarımızı da engelleyecek. Henüz kıyas yapmadım ama birkaç kişiden aldığım bilgiye göre, bazı içkilerimiz Güney Kıbrıs’taki içkilerin perakende satış fiyatının üzerine çıkacakmış. Halbuki biz içki, sigara ve benzinde fiyat avantajı sunarak, Güney Kıbrıs’tan buraya on binlerce kişinin gelmesini sağlamıştık. Güneyden kuzeye geçişleri ve alışverişi teşvik eden müthiş yönetim zihniyetine sahiptik, bunun faydalarını da gördük. Birçok bölgemizde esnaf yeniden hayat buldu, piyasalar canlandı, gelirler arttı, o alanlarda istihdamlar arttı. Bunları çok görüyorlar belli ki…”

“Evde sosyalleşme de baltalandı”

Geçim sıkıntısı yaşayan bazı insanlarımızın artık sokağa çıkamadığını, tek eğlencelerinin evde sosyalleştiğini belirten Torors, “Bu insanlarımızın evinde sosyalleşmesi bile baltalamış oluyor” dedi.

“Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz”

Toros, “Yani bakın, elbette kriz ortamlarında Fiyat İstikrar Fonu olsun, başka kalemler olsun, bunlar gözden geçirilir ama yüzde 500’e varan bir artış, gerçekten bindiğiniz dalı koparmak anlamına gelmektedir ve bunun gerçekten gözden geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

“Sunat Atun, beni hayrete düşürdü?”

Maliye Bakanı Sunat Atun’dan böyle bir karar almasını beklemediğini ifade eden Toros, “Her ne kadar şu an maliyeden sorumlu bakansa da Sunat Atun, benim güvendiğim bir ekonomisttir. Sayın Sunat Atun’un ekonomi ve maliye yönetimine dair bilgisi ve vizyonu vardır. Onun bu kararı alması gerçekten beni hayrete düşürmüştür” diye konuştu.

“Sivil toplum temsilcileriyle istişare edilmeliydi”

İlgili sivil toplum temsilcileriyle hiçbir istişarede bulunmadan bir katılımcılık olmadan söz konusu zam kararının alındığını ifade eden Toros, şöyle konuştu:

“Bu kişilerin üretim kârı ne olacak, ithalat planı ne olacak, akredite açılmış olan, ithal edilmiş olan, siparişi teyit edilmiş mal ne olacak? Peki oteller nasıl cazibe merkezi olacak, nasıl bir eğlence sunacaklar sizin aldığınız bu zam kararlarıyla? Buranın ekonomisini yönetebilmek için önce alım gücü yaratmanız lazım, istihdam yaratmanız lazım ve istihdam ile alım gücü piyasada talebi oluşturması lazım. Sizin bu yaptıklarınız olan talebi de katletmektedir, küçültmektedir. Aksini düşünen varsa, buyursun tartışalım. Bir ülke sadece zam yaparak kurtarılamaz. Bir bakkal dükkânı düşünün, krize girdiği zaman, ciroları düştüğü zaman indirim kampanyası mı yapar yoksa fiyatlarını üçe mi katlar? Tabii ki indirim yaparak sürümden kazanır…”

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23/03/2022 18:57