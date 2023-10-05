Fikstür isyanı: Böyle giderse teknik direktörlüğü bırakacağım

Lazio, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda Celtic ile karşı karşıya gelecek. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, kritik müsabaka öncesi fikstüre isyan etti.

Sky Sport'a konuşan Maurizio Sarri, "Fikstür yoğunluğu böyle giderse teknik direktörlüğü bırakacağım" ifadelerini kullandı.

"60 SAAT SONRA KİME KARŞI OYNAYACAĞIMIZA BİLE BAKMIYORUM"



Futboldan zevk almadığını belirten tecrübeli teknik direktör, "Sabah kalkıyorum ve artık 60 saat sonra kime karşı oynayacağımıza bile bakmıyorum." ifadelerini kullandı.

16 Eylül'de deplasmanda Juventus ile karşılaşan Lazio, 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i konuk etmişti. Sarri'nin öğrencileri, Devler Ligi maçından 4 gün sonra 23 Eylül'de Monza, 27 Eylül'de ise Torino'yu ağırlamıştı.

30 Eylül'de Milan deplasmanına çıkan Lazio, bu akşam ise Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'in konuğu olacak. İtalyan ekibi bu maçtan 4 gün sonra ligde Atalanta'yı ağırlayacak.